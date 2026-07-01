Новые нормативы ЖКУ для субсидий утвердили в Нижегородской области

Власти Нижегородской области закрепили региональные нормативы стоимости ЖКУ — они послужат базой для начисления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в III квартале 2026 года. Соответствующее постановление размещено на официальном на официальном портале правовых актов.
В документе зафиксировано три категории нормативов — они дифференцированы в зависимости от правового статуса жильца. Отдельные значения определены для владельцев квартир в МКД, для лиц, пользующихся жильём из государственного и муниципального фонда (нанимателей), а также для собственников индивидуальных домов и помещений в аварийных зданиях.
Величина стандартов варьируется с учётом муниципального расположения объекта и численности домохозяйства: выделены группы для одиноких граждан, пар и семей, состоящих из трёх и более человек.
Наибольшие значения для собственников квартир зафиксированы в Шахунье: 6914,66 рубля — для одиноко проживающего, 5153,4 рубля — на одного члена семьи из двух человек, 4713,09 рубля — на члена семьи из трёх и более человек. Минимальные показатели по этой группе отмечены в Краснооктябрьском округе: 3273,89, 2227,05 и 1965,34 рубля соответственно.
В границах Нижнего Новгорода нормативы дифференцированы по территориям. Для Кстовского района установлены значения 5381,58 рубля (одинокий житель), 4046,11 рубля (семья из двух человек) и 3712,24 рубля (три и более человека). На остальной части городского округа действуют повышенные нормативы: 5636,95, 4140,91 и 3766,9 рубля соответственно.
Для нанимателей и пользователей муниципального жилья ставки в среднем превышают показатели для собственников. В Шахунье по этой категории зафиксирован максимальный уровень: 7211,99 рубля для одинокого гражданина, 5342,61 рубля — для семьи из двух человек и 4875,27 рубля — для трёх и более. Наименьшие значения вновь отмечены в Краснооктябрьском округе — 3211,52, 2187,36 и 1931,32 рубля.
В Кстовском районе нормативы для этой группы составляют 5574,3, 4168,75 и 3817,36 рубля; на остальной территории «Большого Нижнего» — 6598,9, 4753,06 и 4291,6 рубля соответственно.
Собственникам индивидуальных домов и жилья в аварийных домах предусмотрены более низкие нормативы. Например, в Шахунье показатель для этой категории равен 1705,87 рубля — один из минимальных в регионе. Наиболее высокий уровень зафиксирован в Выксе — 4812,39 рубля на одинокого жителя. В Кстовском районе значение составляет 4199,94 рубля, на остальной территории Нижнего Новгорода — 2973,93 рубля.
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