Новые нормативы ЖКУ для субсидий утвердили в Нижегородской области

Для нанимателей и пользователей муниципального жилья ставки в среднем превышают показатели для собственников. В Шахунье по этой категории зафиксирован максимальный уровень: 7211,99 рубля для одинокого гражданина, 5342,61 рубля — для семьи из двух человек и 4875,27 рубля — для трёх и более. Наименьшие значения вновь отмечены в Краснооктябрьском округе — 3211,52, 2187,36 и 1931,32 рубля.