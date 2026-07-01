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Серена Уильямс проиграла первый матч после возвращения в профессиональный теннис

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла свой первый матч после возвращения в профессиональный теннис. В первом круге Уимблдона она уступила австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла свой первый матч после возвращения в профессиональный теннис. В первом круге Уимблдона она уступила австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

Перед стартом спортсменка заявила, что не ставит перед собой высоких задач. По ее словам, она хотела вновь почувствовать атмосферу соревнований и сыграть на Центральном корте.

При этом после матча она не пришла на обязательную пресс-конференцию. Теперь ей грозит штраф на сумму до 50 тысяч долларов, поскольку общение со СМИ входит в контрактные обязательства игроков.

В 2023 году Серена Уильямс вырезала белорусскую спортсменку Арину Соболенко с их общей фотографии. При этом снимок был сделан во время открытия ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами.

Российская теннисистка Мирра Андреева, победившая украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, заявила, что рада, что она «смогла отомстить» за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира.

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