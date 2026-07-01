США перебросили два десантных корабля к берегам Ирана

Согласно данным командования, на данный момент корабли следуют через Индийский океан. При этом третий корабль этой же амфибийно-десантной группы, USS Comstock, уже дислоцируется в зоне ответственности CENTCOM с начала мая.
В ведомстве не раскрывают конкретные цели и задачи, поставленные перед прибывшими морпехами и десантными кораблями. В сообщении лишь уточняется, что они «действуют на Ближнем Востоке в рамках плановой миссии».
До этого в распоряжении CENTCOM уже находилась одна амфибийно-десантная группа. В ее состав входят большие десантные корабли USS Tripoli, USS San Diego и USS New Orleans. Их перебросили в Аравийское море еще в конце марта, в разгар активных боевых действий США против Ирана. На борту этих кораблей размещен 31-й экспедиционный батальон морской пехоты — примерно 2,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, там базируются 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey, ударные и транспортные вертолеты, а также десантные катера.
После того как 13 апреля стороны заключили перемирие, эти корабли занялись блокадой торговых судов, связанных с Ираном. Речь идет о коммерческих кораблях, которые следовали в иранские порты или из них.
По информации, которую приводит информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, сейчас BMC США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана значительные силы. В их числе два авианосца, один крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре больших десантных корабля. Помимо этого, в Красном море на боевом дежурстве находятся еще два ракетных эсминца. В оперативном плане они подчинены командованию CENTCOM.