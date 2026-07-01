США перебросили два десантных корабля к берегам Ирана

До этого в распоряжении CENTCOM уже находилась одна амфибийно-десантная группа. В ее состав входят большие десантные корабли USS Tripoli, USS San Diego и USS New Orleans. Их перебросили в Аравийское море еще в конце марта, в разгар активных боевых действий США против Ирана. На борту этих кораблей размещен 31-й экспедиционный батальон морской пехоты — примерно 2,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, там базируются 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey, ударные и транспортные вертолеты, а также десантные катера.