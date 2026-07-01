ИГЖН аннулировала аттестат директора пермской управляющей компании

В управлении компании находится 110 многоквартирных домов, расположенных в Свердловском, Мотовилихинском районах Перми, а также на территории Пермского округа. В 2025 году выручка компании выросла на 13,7% и составила 261,9 млн руб., а чистая прибыль увеличилась почти в три раза — до 17,9 млн руб.