Жителям Красноярского края рассказали о пользе куриной печени

Существует миф, что куриная печень накапливает токсины и антибиотики, поэтому её не стоит есть. На самом деле это не так, утверждают эксперты красноярского Роспотребнадзора. Печень — это фильтр, который вредные вещества не хранит, а нейтрализует и выводит из организма через желчь. На самом деле этот субпродукт — источник энергии и залог здоровья крови. В печени содержится железо, необходимое для производства эритроцитов и поддержания уровня гемоглобина. Дефицит этого элемента — одна из причин быстрой утомляемости и упадка сил. В 100 граммах печени содержится рекордное количество витаминов B12 и B9 (фолиевая кислота). Чтобы выбрать качественную печень, эксперты советуют при покупке обратите внимание на внешний вид: Упругость: Мякоть должна быть плотной и упругой. Дряблая текстура свидетельствует о том, что птица была больна или её рацион был несбалансированным. Цвет: Края должны быть острыми и иметь ровный розовый цвет. Кроме того, внимательно осмотрите упаковку. Иногда в продукте могут попасться другие части, например, желчный пузырь. Его повреждение придаст горький вкус всем субпродуктам в упаковке. Если вы обнаружили посторонние части уже дома, вы имеете право вернуть товар продавцу.