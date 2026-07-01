Ушел из жизни почетный гражданин Красноярска Геннадий Лапунов

На 94-м году жизни скончался почетный железнодорожник СССР, почетный работник транспорта России и почетный гражданин Красноярска Геннадий Лапунов. Он родился в Витебской области Белорусской ССР 1 января 1933 года. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Всю свою жизнь Геннадий Лапунов посвятил выбранной профессии, совершенствованию транспортной отрасли и развитию промышленного железнодорожного транспорта. Он прошел трудовой путь от дежурного по станции до начальника крупных железнодорожных станций Красноярской железной дороги — Зыково и Злобино. А кроме того был председателем районного профсоюза железнодорожников Красноярского отделения Восточно-Сибирской железной дороги, возглавлял государственное предприятие «Промжелдортранс». Его имя внесено в «Золотую книгу наций». Геннадий Лапунов удостоен ордена «Звезда экономики России» и национального сертификата «Бизнесмен года-2011». Имеет звание «Заслуженный работник транспорта» (присвоено в 1983 году). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (в 1971 и 1981 годах) и Октябрьской Революции (в 1986 году).