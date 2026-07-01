Жительница Перми Мария Григорьева отметила 105-летний юбилей

Анна Яковлевна вместе с супругом Иваном Григорьевичем вырастили и поставили на ноги двух сыновей и дочь. Сегодня опорой и радостью для нее служат многочисленные родственники. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр не утратила внутренней силы: у нее по-прежнему ясный ум и удивительно светлое отношение к жизни. Ее оптимизм и жизнелюбие служат примером для всех, кто её знает.