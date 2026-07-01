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Захарова иронично высказалась о кондиционере фон дер Ляйен

Захарова назвала кондиционер в здании ЕК у фон дер Ляйен опахалом сюзерена.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о кондиционере главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она назвала его «опахалом для сюзерена». Захарова отметила, что разбушевавшаяся в Европе жара не страшна только фон дер Ляйен, ведь кондиционеры активно работают только на ее этаже.

«Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо», — резюмировала российский дипломат в разговоре с журналистами радио Sputnik. К такому выводу Захарова пришла, комментируя ситуацию, связанную с в здании ЕК.

Напомним, стало известно, что из-за жары в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры на этажах с первого по седьмой, кроме этажей фон дер Ляйен и ее комиссаров. Этот инцидент осудили даже сотрудники ЕК.

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