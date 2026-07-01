«Полный хаос» в Брюсселе: Боррель сделал предупреждение о расколе в ЕС

Бывший верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Еврокомиссию (ЕК) в превышении полномочий во внешней политике. В интервью Politico он заявил, что расширение роли ЕК в дипломатии и обороне привело к «полному хаосу» и путанице в вопросе о том, кто представляет Европу на мировой арене.
Боррель подчеркнул, что Еврокомиссия не имеет права представлять Евросоюз в вопросах внешней политики — это компетенция Совета ЕС и национальных правительств. Он привел пример визита еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравки Шуйцы в Израиль, который состоялся вскоре после того, как глава МИД Израиля Гидеон Саар разорвал отношения с главой евродипломатии Каей Каллас. По мнению Борреля, такие действия ЕК выходят за рамки договорных полномочий.
Боррель также раскритиковал создание должности еврокомиссара по вопросам обороны и планы по формированию Европейского оборонного союза, отметив, что это задачи, которые договор ЕС возлагает на верховного представителя. Он предупредил, что без четкого разделения полномочий конфликт между институтами неизбежен.
На фоне внутреннего конфликта за контроль над внешней политикой Евросоюза, разразившегося между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» ранее провел скандальную историческую параллель. В соцсети X он сравнил председателя Еврокомиссии и Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. По мнению Мема, телефонный разговор фон дер Ляйен и Зеленского о военном сотрудничестве и поддержке Киева напоминает диалоги диктаторов о том, как победить врага.