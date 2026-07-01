«Полный хаос» в Брюсселе: Боррель сделал предупреждение о расколе в ЕС

На фоне внутреннего конфликта за контроль над внешней политикой Евросоюза, разразившегося между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» ранее провел скандальную историческую параллель. В соцсети X он сравнил председателя Еврокомиссии и Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. По мнению Мема, телефонный разговор фон дер Ляйен и Зеленского о военном сотрудничестве и поддержке Киева напоминает диалоги диктаторов о том, как победить врага.