В Петербурге создадут фоточувствительные структуры для печатной оптоэлектроники

Доцент, руководитель Лаборатории органических фоточувствительных структур, заместитель заведующего кафедрой по научной работе кафедры Фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Ламкин добавил, что на основе разработанных технологических режимов в перспективе могут быть созданы фотоприемники для применения в системах связи, визуализации, спектроскопии, медицинской диагностике и других областях. «Кроме того, разработанные структуры имеют более низкую себестоимость производства по сравнению с устройствами на основе традиционных неорганических полупроводников», — пояснил ученый.