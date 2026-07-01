В Петербурге создадут фоточувствительные структуры для печатной оптоэлектроники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разрабатывают фоточувствительные структуры на основе органических красителей для устройств печатной оптоэлектроники. Разработка в будущем может стать основой нового класса электроники, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Оптоэлектроника изучает преобразование света в электрические сигналы и наоборот, обеспечивая работу высокоскоростных систем связи, лазеров, светодиодов и фотоприемников в медицине, промышленности и в бытовых приборах. Для дальнейшего развития этой области и внедрения новых устройств необходимо создание материалов с оптимизированными свойствами и разработка низкозатратных методов их производства.
«Мы разрабатываем фоточувствительные структуры на основе органических соединений и производных фуллерена, в частности на основе фталоцианинов металлов, являющихся распространенными красителями. Одним из главных преимуществ органических полупроводников является возможность создания электронных компонентов с использованием струйной печати или спрей-технологий. Это облегчает изготовление устройств большой площади и позволяет использовать гибкие подложки. Поэтому такие фоточувствительные структуры могут стать основой для оптоэлектронных компонентов нового поколения, в первую очередь — фотоприемников», — привели в пресс-службе слова инженера кафедры Фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Марины Павловой.
Доцент, руководитель Лаборатории органических фоточувствительных структур, заместитель заведующего кафедрой по научной работе кафедры Фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Ламкин добавил, что на основе разработанных технологических режимов в перспективе могут быть созданы фотоприемники для применения в системах связи, визуализации, спектроскопии, медицинской диагностике и других областях. «Кроме того, разработанные структуры имеют более низкую себестоимость производства по сравнению с устройствами на основе традиционных неорганических полупроводников», — пояснил ученый.
В пресс-службе отметили, что исследование проводилось в рамках госзадания Минобрнауки России.