Водоканал заявил, что к «фонтану» на Чистопольской в Казани отношения не имеет

Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. Как следует из текста сообщения, прикрепленного к видео, вода устремилась ввысь из-за прорыва трубы.
Как сообщает МУП «Водоканал», произошедшее не связано с коммуникациями предприятия.
«Фонтан» в несколько этажей сняли на видео накануне вечером Казани в районе пересечения улицы Чистопольской с проспектом Амирхана.
Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. Как следует из текста сообщения, прикрепленного к видео, вода устремилась ввысь из-за прорыва трубы.
Как сообщает МУП «Водоканал», произошедшее не связано с коммуникациями предприятия.