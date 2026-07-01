Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водоканал заявил, что к «фонтану» на Чистопольской в Казани отношения не имеет

«Фонтан» в несколько этажей сняли на видео накануне вечером Казани в районе пересечения улицы Чистопольской с проспектом Амирхана.

Источник: ИА Татар-информ

Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. Как следует из текста сообщения, прикрепленного к видео, вода устремилась ввысь из-за прорыва трубы.

Как сообщает МУП «Водоканал», произошедшее не связано с коммуникациями предприятия.