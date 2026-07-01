«Любви хватило на всех»: Виктория Лопырева рассказала, что привело ее в Казахстан

«С какой красотой, уважением и тонкостью были соблюдены национальные традиции, при этом объединив людей, прилетевших со всех уголков мира. Это было очень красиво. Конечно, фотографии не способны передать и одного процента тех эмоций, которые мы прожили в тот день. Но мне очень хочется поделиться хотя бы частью этой красоты, любви и внимания к деталям, из которых и складываются самые важные моменты нашей жизни».Виктория Лопырева.