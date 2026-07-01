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«Любви хватило на всех»: Виктория Лопырева рассказала, что привело ее в Казахстан

Известная российская модель Виктория Лопырева 26 июня 2026 года с семилетним сыном Марком Лионелем и матерью Ириной прилетели на отдых в Казахстан. Немного позднее обладательница титула «Мисс Россия — 2003» рассказала, что стало главной причиной поездки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Фотографии с отдыха Лопырева опубликовала на своей личной странице в Instagram.

«Как же мы рады снова оказаться в гостеприимном Казахстане, в таком теплом и любимом Алматы!» — заявила блогер.

Уже 30 июня телеведущая рассказала истинную причину своей поездки в Казахстан.

«Моя близкая подруга Лейла выдавала дочь замуж. Принято считать, что большие мероприятия редко бывают по-настоящему камерными и теплыми. Но этой семье любви хватило на всех. Мы словно оказались на эмоциональных американских… или, правильнее сказать, казахских горках: слезы счастья сменялись светлой грустью, восхищением и искренней радостью за новую семью».Виктория Лопырева.

Посол ООН по борьбе с дискриминацией также в очередной раз убедилась, что без прошлого нет будущего.

«С какой красотой, уважением и тонкостью были соблюдены национальные традиции, при этом объединив людей, прилетевших со всех уголков мира. Это было очень красиво. Конечно, фотографии не способны передать и одного процента тех эмоций, которые мы прожили в тот день. Но мне очень хочется поделиться хотя бы частью этой красоты, любви и внимания к деталям, из которых и складываются самые важные моменты нашей жизни».Виктория Лопырева.

Ранее российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова встала на защиту 77-летней певицы Аллы Пугачёвой.

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