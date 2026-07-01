Найден способ подбирать соединения против вируса оспы с помощью ИИ

По словам ведущего научного сотрудника ЦКП «СКИФ» Софьи Борисевич, одно из главных условий получения точного прогноза — качество данных, на которых обучается модель. «Хорошо известный факт, что данные о биологической активности одной и той же молекулы, полученные в разных лабораториях, даже при соблюдении одного и того же протокола эксперимента, могут отличаться в несколько раз. Отличие нашей прогностической модели от зарубежных и российских аналогов в том, что мы обучаем ее на основе собственной базы соединений без использования открытых данных мировых банков. Это проверенные экспериментальные данные, полученные на конкретном вирусе, на конкретной линии клеток в одних и тех же условиях и часто в одних и тех же лабораториях. Мы предполагаем, что подобный биохимически осмысленный подход позволит нам увеличить точность прогнозирования», — приводит пресс-служба слова Борисевич.