Красноярцев приглашают на марафон «Красноярские мосты»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 сентября в столице региона впервые состоится марафон «Красноярские мосты», посвященный предстоящему 400-летию города.
Для участников подготовили пять дистанций. Самая короткая — 1628 метров — символизирует год основания Красноярска. На нее выйдут 398 человек — по числу лет, которые город отмечает в этом году. Также спортсменам предложат дистанции 3, 5 и 10 километров.
Главным испытанием станет классический марафон на 42,2 километра. За шесть часов участникам предстоит преодолеть маршрут, который пройдет через шесть красноярских мостов: Октябрьский, Виноградовский, Арфа, Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский.
Во время забега спортсмены увидят главные достопримечательности города, включая Красноярскую филармонию, музейный центр «Площадь Мира», пароход-музей «Святитель Николай», речной вокзал, краеведческий музей, театр оперы и балета, здание администрации и знаменитые городские часы.
В программе также предусмотрены интерактивные площадки, выступления кавер-групп и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба городской администрации. Все участники получат стартовые пакеты с сувенирной продукцией, а финишерам вручат памятные медали с символикой 400-летия Красноярска.
Регистрация на марафон уже открыта.
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