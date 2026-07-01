Красноярцев приглашают на марафон «Красноярские мосты»

Для участников подготовили пять дистанций. Самая короткая — 1628 метров — символизирует год основания Красноярска. На нее выйдут 398 человек — по числу лет, которые город отмечает в этом году. Также спортсменам предложат дистанции 3, 5 и 10 километров.