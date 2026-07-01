Четверо красноярцев инсценировали 30 ДТП и получили 14 миллионов рублей страховых выплат

Для фиктивных ДТП использовали как личные машины участников, так и арендованные или оформленные на третьих лиц. В ход шли грузовики ГАЗ и Isuzu, Honda разных моделей и даже Porsche Cayenne. В некоторых случаях организаторы привлекали ничего не подозревающих знакомых, которых инструктировали, что говорить инспекторам ГАИ. Некоторых из них затем заставляли платить налоги на машины, которых они не видели, а вознаграждение получали лишь единицы, подчеркнули в краевом ГУ МВД.