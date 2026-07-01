Четверо красноярцев инсценировали 30 ДТП и получили 14 миллионов рублей страховых выплат

Следователи краевой полиции завершили расследование уголовного дела в отношении группы автоподставщиков. Четверо жителей Красноярска в возрасте от 22 до 30 лет причастны к 30 эпизодам мошенничества, общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.
Организатором схемы стал 29-летний красноярец. В декабре 2023 года он предложил своему 30-летнему знакомому зарабатывать на подставных авариях, а позже к группе присоединились еще двое. Участники заранее договаривались о месте, один из них совершал наезд на припаркованный автомобиль, после чего оформлял документы. Страховая компания переводила деньги на ремонт, которые подельники делили между собой.
Для фиктивных ДТП использовали как личные машины участников, так и арендованные или оформленные на третьих лиц. В ход шли грузовики ГАЗ и Isuzu, Honda разных моделей и даже Porsche Cayenne. В некоторых случаях организаторы привлекали ничего не подозревающих знакомых, которых инструктировали, что говорить инспекторам ГАИ. Некоторых из них затем заставляли платить налоги на машины, которых они не видели, а вознаграждение получали лишь единицы, подчеркнули в краевом ГУ МВД.
В августе 2025 года оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников. В ходе следствия полицейские изъяли автомобили и наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 16 миллионов рублей. Почти 1,5 миллиона фигуранты возместили добровольно.
Трое из фигурантов находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде.
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