Ученые нашли в сибирских болотах признаки демографической катастрофы XIII века

Ранее российские ученые вместе с зарубежными коллегами при изучении старых захоронений в Прибайкалье нашли следы древнейшей в истории эпидемии чумы, произошедшей более 5,5 тысячи лет назад. Эксперты исследовали генетический материал, обнаруженный на четырех археологических памятниках. В ходе работы они нашли следы древней бактерии Yersinia pestis, известной как возбудитель чумы. При этом возбудитель обнаружили в 40 процентах фрагментов исследованных останков.