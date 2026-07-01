Ученые нашли в сибирских болотах признаки демографической катастрофы XIII века

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) совместно с коллегами из других российских научных центров нашли в почвах Западной Сибири следы демографической катастрофы, произошедшей примерно 700−800 лет назад, которую могла вызвать эпидемия чумы. Об этом сообщили в НГУ.
Исследования остатков пожарищ в болотах Ханты-Мансийского автономного округа позволили ученым выявить закономерности распределения углей от древних пожаров. Анализ количества углей в почвах помог смоделировать хронологию событий за последние тысячи лет и отследить активность человека в этом регионе.
— Оказалось, что угли реже появляются в периоды серьезных климатических событий, происходивших на Земле, — рассказал доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов.
По словам специалистов, связь между частотой появления углей и резкими климатическими изменениями указывает на антропогенный фактор — деятельность людей, вызывавшую пожары. Ученый отметил, что все глобальные катастрофы древности лишь временно снижали интенсивность появления углей в почвах Западной Сибири.
— Однако после XII века число углей, попадающих в почву Западной Сибири, внезапно сократилось до минимума и не восстанавливалось долгие годы. Наиболее вероятной причиной обнаруженного спада активности, возможно, стала пандемия черной смерти, (…). Поэтому угли болот могут свидетельствовать о массовом вымирании населения Сибири, вызванного чумой, — цитирует Меньшанова РИА Новости.
Ранее российские ученые вместе с зарубежными коллегами при изучении старых захоронений в Прибайкалье нашли следы древнейшей в истории эпидемии чумы, произошедшей более 5,5 тысячи лет назад. Эксперты исследовали генетический материал, обнаруженный на четырех археологических памятниках. В ходе работы они нашли следы древней бактерии Yersinia pestis, известной как возбудитель чумы. При этом возбудитель обнаружили в 40 процентах фрагментов исследованных останков.