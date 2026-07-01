Выпускники-медалисты высадили на берегу Летнего озера в Калининграде ещё 150 кустов сирени

«Какая будет ваша жизнь, зависит только от вас. Если вы возьмёте маленькую коробочку и положите в неё алмаз — это будет шкатулка. Если вы возьмёте эту коробочку и положите в неё огрызок — это будет мусорка. Что мы положим в нашу голову, наше сердце — будет определять, какими будем мы. Всё зависит только от вас. Положите, пожалуйста, в себя правильные вещи. Да, мы всегда ценим профессионализм, мы всегда ценим людей, которые добиваются высокого карьерного роста, но в нашей жизни так важно сохранить человеческие отношения», — сказала глава администрации Калининграда.