Выпускники-медалисты высадили на берегу Летнего озера в Калининграде ещё 150 кустов сирени

Выпускники-медалисты калининградских школ высадили 150 кустов сирени на берегу Летнего озера. В мероприятии участвовали глава города Олег Аминов и мэр Елена Дятлова.
Акция «Высадка аллеи выпускниками-медалистами 2026 года» прошла 30 июня. Торжественное мероприятие открыли Владислав Торашевич, Илья Богатых и Давидович Марта — победители муниципальных этапов всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики». Выпускники зачитали стихотворения, посвящённые Калининграду.
«Я уверен, что вы достигните больших высот. И, возможно, через 10, 15, 20 лет вы будете приходить сюда со своими детьми и внуками и говорить, что в год 80-летия Калининграда вы окончили школу и высадили здесь вот это дерево… Самое главное — мы ждём всех вас, особенно после окончания следующих учебных заведений, в нашем любимом городе и ждём, когда вы смените нас для того, чтобы продолжать делать его лучше», — поздравил медалистов Олег Аминов.
Как отметила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, акцию планируют продолжать и передавать из поколения в поколение.
«Какая будет ваша жизнь, зависит только от вас. Если вы возьмёте маленькую коробочку и положите в неё алмаз — это будет шкатулка. Если вы возьмёте эту коробочку и положите в неё огрызок — это будет мусорка. Что мы положим в нашу голову, наше сердце — будет определять, какими будем мы. Всё зависит только от вас. Положите, пожалуйста, в себя правильные вещи. Да, мы всегда ценим профессионализм, мы всегда ценим людей, которые добиваются высокого карьерного роста, но в нашей жизни так важно сохранить человеческие отношения», — сказала глава администрации Калининграда.
На берегу Летнего озера первая аллея из 150 кустов сирени появилась в 2024 году. Растения высадили выпускники-медалисты, их родители и учителя. В прошлом году появились ещё 150 кустов сирени.
Сама традиция зародилась восемь лет назад. Тогда на территории Южного парка выпускники-медалисты высадили первую аллею. В 2019-м 50 рябин и семь елей появились на набережной Карбышева. С 2020 по 2023 год лучшие выпускники города высаживали клёны, вязы и сирень в сквере на Сельме.
Текст, фото: Вероника Туманова.