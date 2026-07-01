В омут с головой. Учёные назвали места, где смертельно опасно купаться

Если человек уже оказался в опасной зоне, важно не пытаться перебороть течение. Главное правило — не поддаваться панике, глубоко набрать воздух в лёгкие и, сгруппировавшись, плыть вниз и в сторону от сооружения к суше. Выбирая путь движения против течения человек быстро устанет, важно экономить ресурсы для того чтобы доплыть до берега. Ещё одно правило — не плыть к бетонной опоре, возле неё появляются водовороты, они затягивают вниз.