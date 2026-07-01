В омут с головой. Учёные назвали места, где смертельно опасно купаться

Пляжный сезон в самом разгаре и людей всё чаще тянет к воде. Однако иногда ровная и спокойная поверхность воды и идеальный на первый взгляд берег оказываются обманчивой картинкой, за которой скрывается смертельная опасность. Как избежать опасных мест и что делать, если оказался в беде, рассказала профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская.
Бьеф.
Бьефы — участок водоёма рядом с гидротехническим сооружением. Это может быть плотина, шлюз, гидроэлектростанция. Такие зоны необходимы для накопления запасов воды, регулировки судоходства, орошения и борьбы с наводнениями. Несмотря на то, что вода в районе бьефа спокойная, плавать в ней нельзя.
«Главная угроза — мощные воронки, которые возникают при сбросе воды из водохранилища или канала. Они утягивают человека на глубину, он лишается возможности держаться на поверхности и не может всплыть», — делится профессор Нина Вишневская.
Если человек уже оказался в опасной зоне, важно не пытаться перебороть течение. Главное правило — не поддаваться панике, глубоко набрать воздух в лёгкие и, сгруппировавшись, плыть вниз и в сторону от сооружения к суше. Выбирая путь движения против течения человек быстро устанет, важно экономить ресурсы для того чтобы доплыть до берега. Ещё одно правило — не плыть к бетонной опоре, возле неё появляются водовороты, они затягивают вниз.
Озеро или карьер с термоклином на глубине.
На первый взгляд озёра более безопасны для купальщиков, однако это не так. В озере может образовываться сильная разница температур из-за замкнутости водоёма. Термоклин — граница, между хорошо прогретым верхним слоем и ледяным глубоким.
«Холодная вода тяжелее тёплой, поэтому остаётся внизу. Когда отдыхающий, искупавшись в нагретом слое, внезапно окунет ноги или живот в ледяную толщу, наступает физиологический шок: мгновенное сужение сосудов, спазм дыхания, а также возможна остановка сердца», — отмечает эксперт.
Заметить термоклин можно ещё с берега, на границе слоёв иногда видно мерцание, подобное дрожанию воздуха над раскалённой поверхностью. Если во время заплыва вы почувствовали похолодание или судорогу в ноге, не паникуйте. Надо перевернуться на спину, выровнять дыхание. После этого нужно растянуть сведённую мышцу, потянув носок на себя. Далее следует без рывков и резких движений следовать к суше, помогая себе руками.
Карьерный водоём.
Затопленные карьеры на первый взгляд выглядят как идеальные места для купаний — дикий пляж, бирюзовая вода и живописная природа вокруг. К трагедии может привести дно «с сюрпризами» и скользкий подъём на берег.
Важно помнить, что карьеры создавались не для отдыха, поэтому дно под водой может быть с глуокими ямами и подмытыми участками. Кроме того, в карьерах нередко встречается резкий перепад температуры, который может спровоцировать судороги и потерю сил даже у человека, который отлично плавает и уверенно держится на воде.
«Распознать опасный карьер с берега можно по резкой границе между мелководьем и очевидной глубиной, по неестественному цвету воды, например, белёсому — в меловых карьерах, и по скользкому, намокшему грунту», — рассказала ученая.
Аккуратно ступайте по берегу — мокрый меловый склон может скользить и выбраться бывает сложно.
Слияние двух рек.
Места слияния двух рек живописны и на первый взгляд выглядят спокойными. На деле это одна из коварных зон сразу по трём причинам — здесь возможны перепады температур, а также усиления течений и суводи. Последние представляют собой водовороты, которые образуются только при наличии преграды, например, части берега, моста, большого валуна или плотины.
Когда соединяются два потока с разной скоростью и объёмом воды, в точке слияния течение резко усиливается.
«Такой поток способен сбить с ног даже взрослого человека, особенно когда сливаются крупные водные артерии, например, Обь с Иртышом или Кама с Волгой. Пловец, попавший в такое русло, быстро теряет контроль и не может выбраться», — отметила Нина Вишневская.
Ещё одна характерная опасность — суводь, то есть водоворот, возникающий рядом с препятствием (выступом берега, опорой моста, валуном). Небольшие суводи до метра не критичны. Другое дело — крупные воронки, а также суводи в местах слияния горных рек, где закручивание происходит из-за подводных камней.
Если человек попал в суводь, важно не поддаваться панике и дать воде нести вас, постепенно уходя по диагонали к берегу. Не пытайтесь встать на дно, оно может быть полно коряг и камней.
Дикие пляжи.
Дикие пляжи выбирают те туристы, которые ценят уединение. Здесь нет толп отдыхающих и не нужно бороться за место на пляже. Минус такой территории в отсутствии благоустройства и контроля за качеством воды. После купания можно долго лечить инфекции или зуд. Помимо этого, под водой могут быть коряги, брёвна и стекло.
Если отдыхающий под водой попадёт в ловушку из брошенной верёвки или сети, застрянет между корягами, выбраться будет непросто. Главное в такой ситуации не поддаваться панике.
Если вы увидели человека, застрявшего в ветках, нельзя бездумно бросаться к нему — тонущий в состоянии паники может утопить спасателя. Учёные советуют крикнуть застрявшему чтобы он лёг на спину, бросить любой плавучий предмет — палку, круг, верёвку — и, лежа на берегу, осторожно подтягивать пострадавшего, не заходя в воду.
Быстрое и отбойное течения.
На реках существует опасность быстрого течения, когда купальщика сносит потоком воды вниз по направлению её движения. Напор в таком случае не позволяет вернуться обратно.
Похожая ситуация может произойти в море при отбойном течении, которое уносит от берега в открытое море. В обоих случаях отдыхающие не видят с берега, что в воде их ждёт опасность. О скрытой угрозе свидетельствует быстро удаляющийся по воде мусор.
Эксперт посоветовала не пытаться плыть против течения, это приведёт к напрасной трате сил. Лучше перемещаться по направлению потока, постепенно приближаясь к берегу наискосок. В море следует плыть параллельно берегу, и лишь потом возвращаться на пляж.
Бетонные опоры мостов.
Вокруг бетонной опоры моста обычно даже при спокойной воде образуются воронки, которые могут затянуть в самую глубину. Учёные советуют не приближаться к этим объектам, ведь пловец рискует своей жизнью.
«Распознать опасное место можно по воронкам на поверхности воды, по кругам, расходящимся не от центра, а по странным “бурунам” — необычным небольшим волнам — возле опоры, а также по мутной воде и плавающему мусору, который крутится на одном месте», — рассказала эксперт.
Если начало затягивать, важно не поддаваться панике и не пытаться спастись, плывя против течения или к опоре. Важно набрать воздуха в лёгкие и плыть по течению наискосок, пытаясь выскользнуть из крутящейся воды в сторону. Почувствовав, что течение перестало закручивать тело, нужно начинать плыть на сушу.
Торфяной карьер или старый пруд с илом.
Иловые пруды и торфяные карьеры могут выглядеть невинно на первый взгляд: вода чистая, дно просматриваемое, глубина небольшая. На самом деле при входе в воду нога начинает увязать или дно оказывается не так близко как казалось. Попав в ловушку иловой трясины, главное не паниковать и не делайте резких движений, от этого засосёт ещё сильней.
Маркер опасного пруда с илом — берег выглядит «голым» из-за отсутствия растительности на берегу у края воды. Также на водоёме может быть запах болота. Уже попав в ловушку ила, не нужно резко дёргаться. Медленно качайте ногой из стороны в сторону, дабы вода оказалась в промежутке между ней и трясиной. На берег надо плыть, не прикасаясь к дну.
Затопленные штольни, карстовые воронки, гроты.
Под поверхностью воды может скрываться целый грот или пещера. Попадание в такое место может быть крайне рискованным, ведь пловец моментально теряет ориентацию внутри горизонтальной пещеры, движения поднимают ил и песок со дна, видимость теряется или полностью исчезает.
«Вход в затопленную штольню или грот можно заметить по тёмному пятну на воде, по пузырям без причины или по гладкому месту среди ряби», — рассказывает Нина Вишневская.
Попав внутрь, необходимо задержать дыхание и постараться нащупать стену или дно. Если вы видите свет — направляйтесь к нему, а если света нет — плывите вдоль одной стены, не отрываясь от неё рукой. Так вы поймёте, что не кружите на месте. Всплывать вертикально учёные не рекомендуют.
Узкие горные и предгорные реки.
В тесных руслах горных рек угрозу таит внезапный паводок. Ливень вероятен даже в жаркий солнечный день с ясным небом. Когда вода с гор устремляется вниз, уровень воды мгновенно повышается. Бурная масса сбивает с ног и тащит по течению, ударяя о камни.
Приближение паводка можно заметить по помутнению глади, появившейся пене, веткам и мусору. Прислушивайтесь к шуму: если вместо тихого журчания появляется нарастающий гул, немедленно плывите к берегу.
Учёные предостерегают от попытки переплыть реку — на это уйдёт слишком много сил. Лучший вариант двигаться к ближайшему берегу, перемещаясь наискосок. Ни в коем случае не поворачивайтесь к потоку спиной, в таком положении сложно держать голову над поверхностью.
Перекат на равнинной реке.
Ещё одна коварная зона на реке — перекат. Он может казаться безобидным, ведь воды на нём всего по колено или по пояс. Вместе с тем течение здесь разгоняется до 3−4 метров в секунду. Мелководный участок русла реки сносит с ног, особенно трудно устоять и не потерять равновесие, если под ногами камни или неровное дно.
Кроме ушибов опасность таит падение с ударом головой о камни. Может возникнуть рефлекторное смыкание голосовых связок — ларингоспазм. Пострадавший в таком случае не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. От удушья наступает потеря сознания, и пострадавший остаётся лежать в воде лицом вниз.
«Опасный перекат можно отличить от обычного мелководья по сильной ряби, пене, “стоячим волнам” и бульканью. Вода кажется белой, а не прозрачной, — рассказала ученая Политеха.
Если уже сбило с ног, сгруппируйтесь. Вытянув ноги, лягте на спину и гребите руками к берегу.