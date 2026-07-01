Неделя правовой помощи по вопросам защиты семьи пройдет в Татарстане

Она приурочена ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, который отмечается как День любви, семьи и верности.
В городах и районах республики состоятся круглые столы, семейные встречи с юристами, профилактические видеолектории, тренинги, тематические игры, правовые часы, а также специальные просветительские мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей.
Подробный план Всероссийской недели правовой помощи опубликован на официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.
Первый заместитель министра юстиции Татарстана Илья Гомзик сообщил, что опыт предыдущих лет подтвердил востребованность таких мероприятий. По его словам, в 2024—2025 годах в республике провели около 7,4 тыс. семинаров, круглых столов, тренингов и консультаций по правовым вопросам, а их участниками стали более 261 тыс. человек.
Все мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи проводятся в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан». Получить консультацию специалистов смогут все желающие. Жители республики смогут задать интересующие их вопросы и бесплатно получить юридическую помощь.