Неделя правовой помощи по вопросам защиты семьи пройдет в Татарстане

Первый заместитель министра юстиции Татарстана Илья Гомзик сообщил, что опыт предыдущих лет подтвердил востребованность таких мероприятий. По его словам, в 2024—2025 годах в республике провели около 7,4 тыс. семинаров, круглых столов, тренингов и консультаций по правовым вопросам, а их участниками стали более 261 тыс. человек.