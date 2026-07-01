Лунный календарь садовода на июль 2026 года: ключевые даты для работы и отдыха

Садоводы знают, что для успешного выращивания растений важны не только уход и погодные условия, но и правильное время посадки и ухода. Лунный календарь, основанный на древних знаниях, помогает определить оптимальные дни для различных агротехнических мероприятий. Агроном Леонид Суровцев в интервью для REGIONS объяснил, как правильно использовать лунный календарь для достижения максимального результата.
Лунный календарь основан на фазах Луны, которые влияют на движение соков в растениях. Когда Луна растёт, соки направляются вверх, что благоприятно для посадки растений, дающих плоды над землей. В период убывающей Луны соки устремляются к корням, что делает этот период идеальным для работы с корнеплодами, прополки и обработки почвы. Новолуние и полнолуние считаются неблагоприятными днями для любых манипуляций с растениями.
Работа на убывающей Луне (1−14 июля).
Первая половина июля отлично подходит для работы с корневой системой и почвой. В это время рекомендуется:
Сеять культуры для второго оборота: редис, репу, дайкон, чёрную редьку.
Прореживать посевы: морковь и свёкла требуют удаления слабых ростков для обеспечения пространства и питания.
Окучивать и защищать картофель: кусты окучивают, чтобы предотвратить развитие фитофторы.
Пропалывать грядки: сорняки в этот период хуже восстанавливаются после удаления.
Обрезать деревья и кустарники: срезы заживают быстрее, а новые побеги растут медленнее.
Проводить корневые подкормки: корни активно впитывают питательные вещества, поэтому вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу и органику.
Полив в этот период менее эффективен, так как вода уходит глубоко в почву.
Новолуние 15 июля: время отдыха.
Новолуние — это период покоя для растений. В этот день и за сутки до него рекомендуется воздержаться от любых активных работ с растениями:
Не сажать, не пересаживать, не делать прививки, не обрезать деревья и кусты.
Не поливать обильно и не вносить удобрения.
Можно поверхностно рыхлить почву, уничтожать вредителей (в этот день они наиболее уязвимы), планировать дальнейшие работы и отдыхать.
Леонид Суровцев советует: Новолуние — это настоящая пауза в жизни растений. Оставьте тяпки и лейки дома. Займитесь планированием, сходите на рынок за семенами для повторных посевов, почитайте специальную литературу".
Растущая Луна (16−28 июля): время для надземных культур.
Вторая половина июля благоприятна для выращивания растений, дающих плоды над землёй. В этот период рекомендуется:
Сажать и пересаживать: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капусту, зелень, бобовые, клубнику и ягодные кустарники.
Обильно поливать: вода лучше усваивается, а соки поднимаются к листьям и плодам. Используйте теплую отстоянную воду и поливайте строго под корень.
Проводить внекорневые подкормки: опрыскивание дает быстрый эффект. Используйте настои трав, золу и гуматы.
Избегать азотных удобрений: они стимулируют рост листьев в ущерб образованию плодов.
Полнолуние 29 июля: осторожность превыше всего.
Полнолуние считается неблагоприятным для активных работ с растениями:
Не делайте прививки, не обрезайте растения, не пересаживайте их и не собирайте плоды для длительного хранения.
Можно собирать урожай для немедленного употребления, бороться с вредителями и болезнями, рыхлить почву и закладывать компост.
«Приземление» лунного календаря.
В средней полосе важно учитывать местные климатические условия. Июль в наших широтах характеризуется жаркой погодой, но возможны похолодания и дожди. При планировании работ учитывайте:
Прогноз погоды: если на убывающей Луне ожидается дождь, отложите прополку.
Жару: на растущей Луне усиливайте полив, чтобы растения не страдали от недостатка влаги.
Лунный календарь — это накопленный опыт многих поколений, но это лишь помощник, а не догма. Попробуйте следить за фазами Луны и адаптировать рекомендации к местным условиям. Возможно, вы удивитесь, насколько это может повысить урожайность вашего сада. При этом, в экстренных ситуациях действуйте по обстоятельствам: здравый смысл всегда должен быть на первом месте.