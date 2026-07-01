Лунный календарь садовода на июль 2026 года: ключевые даты для работы и отдыха

Лунный календарь основан на фазах Луны, которые влияют на движение соков в растениях. Когда Луна растёт, соки направляются вверх, что благоприятно для посадки растений, дающих плоды над землей. В период убывающей Луны соки устремляются к корням, что делает этот период идеальным для работы с корнеплодами, прополки и обработки почвы. Новолуние и полнолуние считаются неблагоприятными днями для любых манипуляций с растениями.