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Лунный календарь садовода на июль 2026 года: ключевые даты для работы и отдыха

Новолуние и полнолуние традиционно считаются самыми тяжёлыми в энергетическом плане днями, когда любые культуры становятся максимально уязвимыми.

Источник: Нижегородская правда

Садоводы знают, что для успешного выращивания растений важны не только уход и погодные условия, но и правильное время посадки и ухода. Лунный календарь, основанный на древних знаниях, помогает определить оптимальные дни для различных агротехнических мероприятий. Агроном Леонид Суровцев в интервью для REGIONS объяснил, как правильно использовать лунный календарь для достижения максимального результата.

Лунный календарь основан на фазах Луны, которые влияют на движение соков в растениях. Когда Луна растёт, соки направляются вверх, что благоприятно для посадки растений, дающих плоды над землей. В период убывающей Луны соки устремляются к корням, что делает этот период идеальным для работы с корнеплодами, прополки и обработки почвы. Новолуние и полнолуние считаются неблагоприятными днями для любых манипуляций с растениями.

Работа на убывающей Луне (1−14 июля).

Первая половина июля отлично подходит для работы с корневой системой и почвой. В это время рекомендуется:

Сеять культуры для второго оборота: редис, репу, дайкон, чёрную редьку.

Прореживать посевы: морковь и свёкла требуют удаления слабых ростков для обеспечения пространства и питания.

Окучивать и защищать картофель: кусты окучивают, чтобы предотвратить развитие фитофторы.

Пропалывать грядки: сорняки в этот период хуже восстанавливаются после удаления.

Обрезать деревья и кустарники: срезы заживают быстрее, а новые побеги растут медленнее.

Проводить корневые подкормки: корни активно впитывают питательные вещества, поэтому вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу и органику.

Полив в этот период менее эффективен, так как вода уходит глубоко в почву.

Новолуние 15 июля: время отдыха.

Новолуние — это период покоя для растений. В этот день и за сутки до него рекомендуется воздержаться от любых активных работ с растениями:

Не сажать, не пересаживать, не делать прививки, не обрезать деревья и кусты.

Не поливать обильно и не вносить удобрения.

Можно поверхностно рыхлить почву, уничтожать вредителей (в этот день они наиболее уязвимы), планировать дальнейшие работы и отдыхать.

Леонид Суровцев советует: Новолуние — это настоящая пауза в жизни растений. Оставьте тяпки и лейки дома. Займитесь планированием, сходите на рынок за семенами для повторных посевов, почитайте специальную литературу".

Растущая Луна (16−28 июля): время для надземных культур.

Вторая половина июля благоприятна для выращивания растений, дающих плоды над землёй. В этот период рекомендуется:

Сажать и пересаживать: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капусту, зелень, бобовые, клубнику и ягодные кустарники.

Обильно поливать: вода лучше усваивается, а соки поднимаются к листьям и плодам. Используйте теплую отстоянную воду и поливайте строго под корень.

Проводить внекорневые подкормки: опрыскивание дает быстрый эффект. Используйте настои трав, золу и гуматы.

Избегать азотных удобрений: они стимулируют рост листьев в ущерб образованию плодов.

Полнолуние 29 июля: осторожность превыше всего.

Полнолуние считается неблагоприятным для активных работ с растениями:

Не делайте прививки, не обрезайте растения, не пересаживайте их и не собирайте плоды для длительного хранения.

Можно собирать урожай для немедленного употребления, бороться с вредителями и болезнями, рыхлить почву и закладывать компост.

«Приземление» лунного календаря.

В средней полосе важно учитывать местные климатические условия. Июль в наших широтах характеризуется жаркой погодой, но возможны похолодания и дожди. При планировании работ учитывайте:

Прогноз погоды: если на убывающей Луне ожидается дождь, отложите прополку.

Жару: на растущей Луне усиливайте полив, чтобы растения не страдали от недостатка влаги.

Лунный календарь — это накопленный опыт многих поколений, но это лишь помощник, а не догма. Попробуйте следить за фазами Луны и адаптировать рекомендации к местным условиям. Возможно, вы удивитесь, насколько это может повысить урожайность вашего сада. При этом, в экстренных ситуациях действуйте по обстоятельствам: здравый смысл всегда должен быть на первом месте.