Силы ПВО РФ сбили за ночь 179 украинских дронов

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили 179 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство привело данные с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля (время московское).
За этот период российские военнослужащие нейтрализовали БПЛА противника над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями.
Также дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над столичным регионом, Ставропольем, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.