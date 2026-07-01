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Силы ПВО РФ сбили за ночь 179 украинских дронов

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили 179 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили 179 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство привело данные с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля (время московское).

За этот период российские военнослужащие нейтрализовали БПЛА противника над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями.

Также дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над столичным регионом, Ставропольем, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

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