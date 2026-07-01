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Лесной пожар в Хабаровском крае локализован на 125 гектарах

Очаг в Тугуро-Чумиканском районе взят под контроль.

В Хабаровском крае зарегистрирован один лесной пожар, который на данный момент локализован. — сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Очаг возгорания действует в Тугуро-Чумиканском районе. Площадь, пройденная огнём, составляет 125 гектаров. На тушении задействованы 27 специалистов, работающих в сложных лесных условиях, где каждое решение буквально держит линию огня.

Ранее в регионе был ликвидирован ещё один лесной пожар площадью 110 гектаров.

При обнаружении возгорания в лесу жителей просят незамедлительно сообщать по телефону 8−800−100−94−00 или 112.