Лесной пожар в Хабаровском крае локализован на 125 гектарах

В Хабаровском крае зарегистрирован один лесной пожар, который на данный момент локализован. — сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Очаг возгорания действует в Тугуро-Чумиканском районе. Площадь, пройденная огнём, составляет 125 гектаров. На тушении задействованы 27 специалистов, работающих в сложных лесных условиях, где каждое решение буквально держит линию огня.
Ранее в регионе был ликвидирован ещё один лесной пожар площадью 110 гектаров.
При обнаружении возгорания в лесу жителей просят незамедлительно сообщать по телефону 8−800−100−94−00 или 112.