В Ростове одобрили строительство лестницы к набережной у Ворошиловского моста

По данным СПАРК, ООО «СЗ “Зенит”» зарегистрировано в 2011 году. Учредителями компании являются Рубен Теракян, Анна Олейникова и Владимир Сазанов, генеральный директор — Тигран Манукян. Выручка компании в 2021 году составила 1,57 млн руб., а 2024 год она завершила с чистым убытком в размере 631 тыс. руб. При этом строящийся жилой комплекс станет первым реализованным проектом девелопера.