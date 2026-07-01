В Ростове одобрили строительство лестницы к набережной у Ворошиловского моста

Власти Ростовской области одобрили предложение инвестора о строительстве лестницы, которая соединит западную сторону Ворошиловского моста с городской набережной. Об этом со ссылкой на министра строительства региона Сергея Куца сообщают «Ведомости Юг».
По данным издания, лестницу планируется построить на участке площадью около 2 тыс. кв. м. Проект станет частью комплексного развития территории жилого комплекса «Парамонов» и прилегающего бульвара. Строительством жилого комплекса на улице Донской занимается специализированный застройщик «Зенит».
В настоящее время архитектурно-градостроительная концепция развития квартала находится на доработке. Сроки строительства лестницы пока не раскрываются.
По данным СПАРК, ООО «СЗ “Зенит”» зарегистрировано в 2011 году. Учредителями компании являются Рубен Теракян, Анна Олейникова и Владимир Сазанов, генеральный директор — Тигран Манукян. Выручка компании в 2021 году составила 1,57 млн руб., а 2024 год она завершила с чистым убытком в размере 631 тыс. руб. При этом строящийся жилой комплекс станет первым реализованным проектом девелопера.