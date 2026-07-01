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В Волгоградской области 1 июля сбили украинские дроны

О сбитии вражеских БПЛА в небе над Волгоградской области отчитались.

О сбитии вражеских БПЛА в небе над Волгоградской области отчитались в Минобороны РФ.

В течение ночи в период с 21.00 ч. 30 июня до 8.00 ч. 1 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали в Астраханской, Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в Волгоградской области дважды с ночи 1 июля объявляли беспилотную опасность. Первая действовала около 7 часов, а вторая — немногим более получаса.

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