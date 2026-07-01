Yle: Финляндия отказалась от стационарной телефонной связи

Финляндия полностью отказывается от стационарной телефонной связи. Последний крупный оператор страны Elisa прекратил предоставление услуг проводной телефонии. Об отказе сообщила национальная телерадиовещательная компания Yle.
Компания завершила обслуживание стационарных линий как для частных, так и для корпоративных клиентов до конца июня 2026 года.
При этом привычные городские номера сохранятся. Звонки будут осуществляться через мобильные сети, что позволит абонентам пользоваться прежними номерами без проводной телефонной линии, передает издание.
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в четверг, 26 марта, заявил, что стационарный телефон должен присутствовать в каждом российском доме. По его словам, это «гарантированный» способ связи.
Еще в марте в СМИ появилась информация — в столице выросли продажи стационарных телефонов. Якобы из-за отключения мобильного интернета москвичи решили вернуться к давно забытым домашним трубкам. «Вечерняя Москва» проверила этот тренд. Ситуация с интересом к стационарным телефонам в столице в этом месяце действительно изменилась. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист российской телекоммуникационной компании «Ростелеком» Галина Шлосберг.