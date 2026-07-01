Yle: Финляндия отказалась от стационарной телефонной связи

Еще в марте в СМИ появилась информация — в столице выросли продажи стационарных телефонов. Якобы из-за отключения мобильного интернета москвичи решили вернуться к давно забытым домашним трубкам. «Вечерняя Москва» проверила этот тренд. Ситуация с интересом к стационарным телефонам в столице в этом месяце действительно изменилась. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист российской телекоммуникационной компании «Ростелеком» Галина Шлосберг.