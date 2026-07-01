Психолог Рос: Человек чувствует себя разбитым после пробуждения из-за проверки телефона

В социальных сетях, где люди часто чувствуют свою безнаказанность, встречается слишком много негатива. Нередко даже невинное обсуждение поста в мгновение ока становится токсичным и поражает едкими и ядовитыми комментариями. И если в обычной жизни у нас обычно не остается времени на подобные разговоры, то в формате онлайн на наши головы обрушиваются тонны информации, которую бывает сложно переварить. Психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» назвала ключевые причины для временного удаления из соцсетей.