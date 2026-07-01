Психолог Рос: Человек чувствует себя разбитым после пробуждения из-за проверки телефона

Человек может чувствовать себя разбитым сразу после пробуждения из-за проверки уведомлений в телефоне и социальных сетей. Об этом рассказала психолог Мария Рос.
— Проблема в том, что наш утренний распорядок основан на экранах, социальных сетях, уведомлениях, спешке и быстром выбросе дофамина. Мы не осознаем, что наши ритуалы постоянно вмешиваются в естественные процессы, регулирующие уровень энергии, — отметила специалист.
По ее словам, из-за этой привычки человек чувствует себя уставшим на протяжении всего дня. При этом многие из-за этого начинают выпивать по несколько чашек кофе.
— Но чашка, выпитая ради удовольствия, ради вкуса или как часть ежедневного ритуала, — это не то же самое, что сделать кофеин единственным источником энергии, — приводит слова Рос издание 20minutos.
В социальных сетях, где люди часто чувствуют свою безнаказанность, встречается слишком много негатива. Нередко даже невинное обсуждение поста в мгновение ока становится токсичным и поражает едкими и ядовитыми комментариями. И если в обычной жизни у нас обычно не остается времени на подобные разговоры, то в формате онлайн на наши головы обрушиваются тонны информации, которую бывает сложно переварить. Психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» назвала ключевые причины для временного удаления из соцсетей.