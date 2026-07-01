Ростовский IT-предприниматель сообщил о запуске сервиса для поиска топлива на АЗС

Михаил Марцинюк также сообщил, что сервис размещен на российской инфраструктуре и, по его словам, соответствует требованиям федерального закона «О персональных данных». При этом разработчик предупредил о появлении сайтов, копирующих проект, и рекомендовал пользоваться только его официальной версией.