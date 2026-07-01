Ростовский IT-предприниматель сообщил о запуске сервиса для поиска топлива на АЗС

Ростовский IT-предприниматель Михаил Марцинюк сообщил о запуске бесплатного онлайн-сервиса «Где бензин?», позволяющего в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. По словам разработчика, менее чем за неделю картой воспользовались более 10 млн человек.
Как рассказал господин Марцинюк, идея проекта возникла 22 июня на фоне повышенного спроса на топливо в Ростовской области. Первую версию сервиса разработчик запустил уже на следующий день.
По данным создателя проекта, сейчас сервис ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей. Актуальность информации обеспечивают сами автомобилисты, которые отмечают на карте наличие топлива на АЗС, очереди и примерное время ожидания.
Михаил Марцинюк также сообщил, что сервис размещен на российской инфраструктуре и, по его словам, соответствует требованиям федерального закона «О персональных данных». При этом разработчик предупредил о появлении сайтов, копирующих проект, и рекомендовал пользоваться только его официальной версией.
По словам предпринимателя, сервис создавался для того, чтобы помочь автомобилистам быстрее находить работающие автозаправочные станции и получать актуальную информацию о ситуации с топливом.