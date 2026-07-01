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Остров Канта не планируют закрывать для посещения в день выпускного БФУ

Церемония вручения дипломов будет проходить с 09:00 до 20:00.

Остров Канта не будут закрывать для посетителей 3 июля, несмотря на проведение выпускного БФУ им. Канта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония вручения дипломов будет проходить в Кафедральном соборе и на уличной сцене с 09:00 до 20:00. В этот день дипломы получат 2192 выпускника программ высшего образования и 693 выпускника среднего профессионального образования.

В программе запланированы работа основной сцены в соборе, уличной площадки, интерактивных зон и фотозон. Завершится праздник концертом калининградской кавер-группы «Nightcall» на уличной сцене.

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