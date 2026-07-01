В Невском районе прошёл миграционный рейд: к ответственности привлечены 9 нелегальных рабочих

Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Им назначены административные штрафы, после чего нелегальные рабочие будут выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают юридическое лицо, ответственное за привлечение нелегалов, для привлечения его к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.