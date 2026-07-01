В сервис «Библиотеки Москвы» добавили подборку книг к 85-летию начала войны

Подборку книг для детей, посвященную 85-летию начала Великой Отечественной войны, опубликовали в сервисе «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru. Развитие таких цифровых платформ отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
В подборку вошли 13 изданий для ребят младшего, среднего и старшего школьного возраста. Для детей старшего школьного возраста там представлена, например, книга «Русский характер: рассказы, очерки, повесть». В нее вошли рассказы Алексея Толстого, Михаила Платонова, Евгения Носова, Михаила Шолохова и других авторов. Книга для детей среднего школьного возраста «Маленьких у войны не бывает» Татьяны Кудрявцевой повествует о реальных людях, которые во время Великой Отечественной войны были совсем детьми.
В подборку изданий для ребят младшего школьного возраста вошло произведение Светланы Водолажской «Город-герой Москва: 60-летию присвоения звания “Город-герой” посвящается». Автор рассказывает о том, почему Москву называют городом-героем и считают настоящим символом мужества, стойкости и великих побед. Также из книги Леонида Пантелеева «Рассказы о войне для детей» юные читатели узнают, какие трудности и лишения выпали на долю детей во время Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.