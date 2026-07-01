В сервис «Библиотеки Москвы» добавили подборку книг к 85-летию начала войны

В подборку вошли 13 изданий для ребят младшего, среднего и старшего школьного возраста. Для детей старшего школьного возраста там представлена, например, книга «Русский характер: рассказы, очерки, повесть». В нее вошли рассказы Алексея Толстого, Михаила Платонова, Евгения Носова, Михаила Шолохова и других авторов. Книга для детей среднего школьного возраста «Маленьких у войны не бывает» Татьяны Кудрявцевой повествует о реальных людях, которые во время Великой Отечественной войны были совсем детьми.