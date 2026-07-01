Ночная вспышка на Солнце аукнется Земле уже скоро: какого уровня будут магнитные бури

В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего класса X, что почти гарантирует сильные магнитные бури на Земле. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, удар по планете ожидается уже вечером 2 июля.
Ученые уточнили, что мощность взрыва составила X1.1, что лишь слегка превышает нижний порог этого класса. Причиной события стал соседний активный центр 4475, а не главная область 4478, которая пока сохраняет стабильность.
Специалисты пояснили, что из-за расположения пятен прямо напротив Земли геоудар будет весьма ощутимым. Они не прогнозируют бурь высшего уровня G4, однако события уровня G3 (сильные), по их расчетам, неизбежны.
Согласно моделированию, фронт взрыва достигнет нашей планеты в промежуток с 21 до 24 часов по московскому времени. Ожидается, что эта буря станет самой мощной с марта текущего года.
Ранее стало известно, что 1 июля 2026 года магнитосфера Земли перешла в возмущенное состояние. Из-за этого на планете началась магнитная буря уровня G1.