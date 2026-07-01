В Ростове увеличили размер компенсации на погребение

Администрация Ростова-на-Дону увеличила размер компенсации на гарантированный перечень услуг по погребению. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, компенсация за предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, выросла с 3,84 тыс. до 4,05 тыс. руб. Стоимость услуг по доставке тела к крематорию увеличена с 3,71 тыс. до 3,91 тыс. руб.
Также повышены выплаты за перевозку тела к месту захоронения. Так, доставка на Северное кладбище катафальным транспортом теперь компенсируется в размере 1,67 тыс. руб. вместо 1,58 тыс. руб., на Ростовское кладбище — 2,76 тыс. руб. вместо 2,61 тыс. руб. При использовании грузового автомобиля размер компенсации составляет 2,43 тыс. и 3,66 тыс. руб. соответственно.
Компенсация за погребение, включающая подготовку могилы, захоронение и установку таблички, увеличена с 2,55 тыс. до 2,69 тыс. руб. Выплата за кремацию и передачу урны родственникам выросла с 3,88 тыс. до 4,09 тыс. руб. При последующем захоронении урны в землю компенсация составит до 2,69 тыс. руб.
Предыдущая индексация стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в Ростове-на-Дону проводилась в январе 2026 года.