В Ростове увеличили размер компенсации на погребение

Согласно документу, компенсация за предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, выросла с 3,84 тыс. до 4,05 тыс. руб. Стоимость услуг по доставке тела к крематорию увеличена с 3,71 тыс. до 3,91 тыс. руб.