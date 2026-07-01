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Никитин: в Нижегородской области ведется большая работа по социальной адаптации и поддержке ветеранов

1 июля — День ветеранов боевых действий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона в День ветеранов боевых действий 1 июля. Текст обращения распространила пресс-служба главы региона и облправительства.

"Уважаемые ветераны боевых действий! В этот день мы благодарим всех, кто с оружием в руках отстаивал интересы нашей Родины. Всех, для кого едины понятия долга, чести и любви к Отечеству.

Многие из вас выполняли долг далеко от дома, в горячих точках. Кто-то прошел суровый Афганистан, кто-то держал оборону на Северном Кавказе. Сегодня мы низко кланяемся бойцам специальной военной операции, которые защищают будущее России, ее суверенитет и право нашего народа жить в мире. Вы спасли тысячи жизней, вы показали, что Россия своих не бросает.

В Нижегородской области ведется большая системная работа по социальной адаптации и поддержке ветеранов. Бойцы становятся наставниками для молодежи, участвуют в патриотическом воспитании. Многие пробуют силы в политике и местном самоуправлении, осваивают преподавательскую и управленческую работу, открывают для себя новые виды спорта.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мужество и пример истинного служения своему делу! Будьте здоровы, пусть рядом всегда будут верные товарищи и любящая семья!" — говорится в сообщении.

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