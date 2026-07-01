Никитин: в Нижегородской области ведется большая работа по социальной адаптации и поддержке ветеранов

Многие из вас выполняли долг далеко от дома, в горячих точках. Кто-то прошел суровый Афганистан, кто-то держал оборону на Северном Кавказе. Сегодня мы низко кланяемся бойцам специальной военной операции, которые защищают будущее России, ее суверенитет и право нашего народа жить в мире. Вы спасли тысячи жизней, вы показали, что Россия своих не бросает.