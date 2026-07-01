Как волгоградцы преодолевают топливный кризис

Ситуация с топливом в Волгограде и области остаётся, если можно так выразиться, стабильно напряжённой. Власти заверяют: дефицита нет, снабжение топливными ресурсами находится под контролем.
Автомобилисты, в свою очередь, размещают в соцсетях ролики с очередями на заправках и рассказывают, сколько им пришлось ждать, чтобы залить бензин в бак.
Штраф и уголовная ответственность.
«Вечером в субботу объехала близлежащие заправки в Ворошиловском районе (живу на Кузнецкой), но заправиться не смогла», — рассказала волгоградка Ольга Кириенко.
«Живу в Центральном районе, у нас неподалёку две АЗС, — рассказал волгоградец Дмитрий Смирнов. — Вижу, что периодически они закрыты, потом приезжает бензовоз, и сразу выстраивается очередь».
Водители рассказывают, что многие заправки, особенно мелкие и частные, закрыты и в городах, и на трассах. Работают в основном крупные сетевые. Нагрузка на них увеличилась, отсюда и очереди. Плюс действуют и ограничения по отпуску, а также запрет на отпуск в канистры.
«Причин ситуации с бензином несколько, — объясняет эксперт по топливному рынку Игорь Бурак. — Одна из них — это внеплановые и плановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов. Также следует учесть разгар туристического и агросезонов, логистические ограничения в южных регионах, включая Волгоградскую область. Даёт себя знать и активные поставки нефтепродуктов за рубеж в предыдущие месяцы».
Власти области заявили, что проблема с топливом спровоцирована во многом за счёт роста спроса.
В свою очередь, на федеральном уровне уже не раз говорили, что первоочередная задача сейчас — обеспечить топливом аграриев, так как не за горами уборка. А в этот период традиционно из года в год ситуация с горючим накаляется.
В 2026 г. принято решение поставки аграриям централизовать. Минэнерго разработало на этот счёт специальную программу. В её рамках в Волгоградской области топливные компании будут поставлять горючее танкерами напрямую на одну из нефтебаз региона. Здесь будут концентрировать и заявки аграриев, чтобы избежать дефицита и планировать расходы горючего.
«Стоит ещё крайне важная задача — избежать спекуляций на топливе, — объясняет Игорь Бурак. — Мониторинг идёт в ежедневном режиме. Согласно данным Росстата, с 16 по 22 июня розничные цены на топливо выросли в среднем по России на 3%. Сейчас за ценами на АЗС следит антимонопольная служба».
«Профильный комитет региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжает мониторинг ситуации, — сообщает облпромторг. — Обо всех изменениях цен на топливо информация направляется в региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости, а также в УФАС для проверки и принятия решений в рамках действующего законодательства в случае необоснованного повышения».
Предпринимателям уже не раз напомнили об ответственности за спекуляцию горючим, в том числе об уголовной. А если топливом начнут торговать обычные граждане, имеющие доступ к такому ресурсу, то их могут также привлечь к уголовной ответственности и штрафу до 300 тыс. руб.
Наш ответ кризису.
Между тем волгоградские автомобилисты делятся своими рецептами обуздания бензинового кризиса. Покупка электромобиля — вариант для людей обеспеченных, большинство предпочитает варианты куда менее затратные.
«Давно перевёл автомобиль на газ, — говорит автомобилист с 25-летним стажем Михаил Алексеев. — И дешевле, и душа спокойна — дефицита газа не наблюдается».
Автолюбители помоложе с удовольствием пересаживаются на байки, мопеды и мотоциклы.
«На байке раньше выезжал просто погонять с друзьями, а теперь езжу на работу, — рассказал житель Волжского Олег Ефимов. — Расход всего 3 литра на 100 км. Правда, из вещей с собой получается взять только рюкзак».
А самые спортивные сейчас достают из кладовых и гаражей велосипеды — и польза для здоровья, и погода позволяет ездить на таком транспорте.
Что же касается окончания бензинового кризиса, то, по словам Игоря Бурака, власти предпринимают сейчас ряд мер, начиная с внедрения стандартов упрощённой переработки нефти и заканчивая запретом на экспорт бензина — он действует до конца июля 2026 года. При этом крупные компании должны поставить на внутренний рынок определённый объём нефтепродуктов.
Федеральные власти обещают, что ситуация выровняется к августу 2026 года — к этому моменту должен закончиться ремонт на ряде крупных НПЗ и решиться логистические проблемы на юге России.