Вылет 10 рейсов задерживается в аэропорту Самары 1 июля

В среду, 1 июля, в самарском аэропорту задерживается вылет 10 рейсов и прилет еще 10. Это связано с ограничениями, которые действовали в воздушной гавани четыре часа из-за опасности атаки БПЛА.
«Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Просим уточнять время вылетов у них», — отметили в Курумоче.
Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Екатеринбург, Анталью, Нижневартовск, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи. Ограничения вводились для безопасности полетов. Они были сняты около 10:00.
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