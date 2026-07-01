«Родные не остались без отца»: казахстанец всю жизнь будет благодарен сотруднику СОБР

История спасения быстро разлетелась в социальных сетях.
Обычное патрулирование едва не обернулось трагедией, когда один из отдыхающих на озере Сабындыколь начал тонуть. Действовать нужно было мгновенно. Полицейский, не раздумывая ни секунды, бросился в воду.
Как только состояние пациента стабилизировалось, офицер пришел в больницу с визитом, принес мужчине фрукты и продукты, поинтересовался у врачей динамикой его восстановления и искренне пожелал скорейшей выписки. Поговорил и с самим спасенным.
«По-другому я не мог, поступил так, как поступил бы каждый гражданин. В тот момент не думал о риске, главная цель была — успеть и вытянуть человека. Очень рад видеть сегодня Бакет-ага с улыбкой на лице. Мы поговорили с ним обо всем, он дал мне наставления, пожелал здоровья и удачи на службе», — рассказал сотрудник СОБР.
«Благодаря мгновенной реакции и бесстрашию Болатбека мои родные не остались без отца. В тот день было очень жарко, я пошел купаться. Как обычно вошел в воду, а дальше уже не помню. Сейчас пришел в себя, жив и здоров благодаря сотруднику полиции, общаюсь с родными. Я искренне желаю ему крепкого здоровья, пусть ему всегда сопутствует удача в жизни. Теперь всю жизнь буду благодарен ему за спасение и его родителям за его воспитание», — говорит Бакет Нургалиевич.