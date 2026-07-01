«Родные не остались без отца»: казахстанец всю жизнь будет благодарен сотруднику СОБР

«Благодаря мгновенной реакции и бесстрашию Болатбека мои родные не остались без отца. В тот день было очень жарко, я пошел купаться. Как обычно вошел в воду, а дальше уже не помню. Сейчас пришел в себя, жив и здоров благодаря сотруднику полиции, общаюсь с родными. Я искренне желаю ему крепкого здоровья, пусть ему всегда сопутствует удача в жизни. Теперь всю жизнь буду благодарен ему за спасение и его родителям за его воспитание», — говорит Бакет Нургалиевич.