Один человек погиб и 14 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки

Ударам ВСУ также подверглись Алексеевский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский и Яковлевский округа. Один раз был открыт огонь из артиллерии, также зафиксирован один сброс взрывных устройств с БПЛА. Кроме того, силы ПВО и привлеченные подразделения сбили и подавили 104 дрона.