В лесах Челябинской области расцвела смертельно ядовитая наперстянка

— При виде нежно-жёлтых колокольчиков, цветущих сейчас в таганайских лесах, рука так и тянется собрать букет. Но лучше так не делать, ведь перед нами — наперстянка, растение, у которого ядовиты все части, — предупредили в пресс-службе нацпарка.
Несмотря на свою опасность, наперстянка давно известна в медицине. В её листьях содержатся сложные гликозиды, которые оказывают сильное воздействие на сердце. Как лекарственное растение она использовалась ещё с XVI века, однако применять её самостоятельно категорически нельзя — все решает точная дозировка.
Интересно, что и русское, и латинское название растения происходят от слова «наперсток» — по форме цветков. А в Германии существует красивая легенда, согласно которой эти колокольчики служили маленькими шапочками для эльфов.
А на полянах национального парка «Зигальга» созрела первая лесная земляника. Хотя по народному календарю её время наступает только 9 июля — в день Давида-земляничника, в этом году первые ароматные плоды появились раньше.