В лесах Челябинской области расцвела смертельно ядовитая наперстянка

— При виде нежно-жёлтых колокольчиков, цветущих сейчас в таганайских лесах, рука так и тянется собрать букет. Но лучше так не делать, ведь перед нами — наперстянка, растение, у которого ядовиты все части, — предупредили в пресс-службе нацпарка.