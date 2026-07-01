Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 1 июля — что ждать белорусам

Вспышки на Солнце могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых белорусов. Как правило, это выражается в колебаниях артериального давления, головных болях, быстрой утомляемости. Врачи рекомендуют в подобные периоды более бережно относиться к своему здоровью.