Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 1 июля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
«Вот и первая X вспышка», — подчеркивают ученые.
Вспышки на Солнце могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых белорусов. Как правило, это выражается в колебаниях артериального давления, головных болях, быстрой утомляемости. Врачи рекомендуют в подобные периоды более бережно относиться к своему здоровью.
Кстати, новый жук, который убивает деревья за 1−3 года, появился в Беларуси.
А еще Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары.