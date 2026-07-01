В Туле состоялся показ свадебных и праздничных коллекций местных дизайнеров

В дефиле приняли участие взрослые модели и дети, а также невесты, вступившие в брак в этот день. На показе в том числе была представлена коллекция детских платьев «Живые нити сказок» Юлии Мочалиной. В основе ее концепции — демонстрация изделия как книги, где каждое платье иллюстрирует и цитирует русскую народную сказку. Изображения выполнены красками и вышиты в различных техниках — хрусталем, пайетками и бисером, стеклярусом, фарфалле и натуральными камнями.