В Туле состоялся показ свадебных и праздничных коллекций местных дизайнеров

Показ свадебных и праздничных коллекций местных дизайнеров прошел 26 июня в ходе акции «Скажи “ДА” в Туле». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве туризма Тульской области.
В дефиле приняли участие взрослые модели и дети, а также невесты, вступившие в брак в этот день. На показе в том числе была представлена коллекция детских платьев «Живые нити сказок» Юлии Мочалиной. В основе ее концепции — демонстрация изделия как книги, где каждое платье иллюстрирует и цитирует русскую народную сказку. Изображения выполнены красками и вышиты в различных техниках — хрусталем, пайетками и бисером, стеклярусом, фарфалле и натуральными камнями.
«Мода и дизайн находятся в авангарде отрасли, содействуя и экономическому и культурному росту. В свою очередь мероприятия, вызывающие интерес и у местных жителей, и у гостей Тульской области, способствуют увеличению туристического потока и реализации задач нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Особенно важно, что позиционирование региона как территории семейного счастья вызвало столь единодушный отклик у всех категорий населения», — подчеркнула министра туризма Тульской области Елена Мартынова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.