Сколько стоит высшее образование в Волгограде

В числе дорогостоящих специальностей: «Медицинская биохимия» — шесть лет и 220 тысяч рублей в год, «Педиатрия» — шесть лет и 280 тысяч, «Лечебное дело» — шесть лет и 320 тысяч, а также «Стоматология» — пять лет и 490 тысяч рублей в год.