Сколько стоит высшее образование в Волгограде

Пока волгоградские выпускники сдают ЕГЭ, их родители пересчитывают сбережения и гадают — как оплатить высшее образование, если их ребёнок не поступит на бюджет. Чему научат в вузах региона за деньги и в какую сумму обойдётся обучение, выяснял vlg.aif.ru.
ВолГУ.
В Волгоградском государственном университете самые дешёвые направления — прикладная математика и информатика, статистика и экономика, психология, юриспруденция, журналистика и некоторые другие. Их стоимость за год — 186 тысяч рублей. На 10 тысяч дороже геология и биология, программная инженерия и другие.
В числе дорогостоящих — математика и компьютерные науки, нанотехнологии и микросистемная техника. Максимальная цена за обучение — 212 тысяч рублей за первый год.
ВолгГМУ.
Волгоградский государственный медицинский университет предлагает получить на платной основе девять специальностей. Самые дешёвые — биология и фармация, за год обучения придётся заплатить всего 180 тысяч рублей. Первая выгоднее — срок получения образования здесь четыре года, родителям будущих фармацевтов придётся платить пять лет.
Специальность «Медико-профилактическое дело» обойдётся в 190 тысяч в год со сроком обучения шесть лет. Сумма за «Биотехнические системы и технологии» такая же, но диплом выдадут уже через четыре года, клиническим психологам — через 5,5 лет.
В числе дорогостоящих специальностей: «Медицинская биохимия» — шесть лет и 220 тысяч рублей в год, «Педиатрия» — шесть лет и 280 тысяч, «Лечебное дело» — шесть лет и 320 тысяч, а также «Стоматология» — пять лет и 490 тысяч рублей в год.
ВолгГТУ.
В Волгоградском государственном техническом университете желающим получить платное образование предлагают около 70 специальностей по программам бакалавриата, подготовки специалистов и магистратуры.
Цены за очное образование от 150 тысяч рублей за обучение менеджера и желающих освоить азы бизнес-информатики до почти 292 тысяч рублей по специальности "Монументально-декоративное искусство.
Абитуриентам предлагают воспользоваться кредитом на образование с господдержкой.
ВГСПУ.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете стоимость на ряд специальностей «божеская». Так, будущие психологи, соцработники, специалисты в сфере сервиса и туризма, а также обучающиеся по ряду других направлений по программе бакалавриата заочно или очно-заочно должны будут оплатить в год немногим более 59 тысяч рублей.
Очное обучение по этим же специальностям обойдётся уже около 140 тысяч за первый курс. Самая дорогая специальность — «Дизайн», здесь студенту, а скорее всего, его родителям, нужно будет раскошелиться на 288 630 рублей. И это только начало.
ВИУ — филиал РАНХиГС.
В Волгоградском институте управления — филиале РАНХиГС разница за оплату по разным направлениям невелика.
Так, по за обучение по специальностям «Психология», «Экономика», «Социология», «Государственное и муниципальное управление» придётся заплатить 186 тысяч рублей в год, а «Юриспруденция» обойдётся дороже всего на девять тысяч рублей. Заочно же эту профессию можно получить и вовсе за 72 тысячи за первый год обучения.
ВолГАУ.
В Волгоградском государственном аграрном университете стоимость обучения начинается со 139 810 рублей за первый курс. За такую сумму в вузе готовы обучить непрофильным специальностям, таким как «Юриспруденция», «Туризм» и некоторым другим.
Профильное образование оценивается в 157 431 рубль, кроме специальности «Землеустройство и кадастры» — за обучение по этому направлению придётся выложить 186 122 рубля.
ВГАФК.
В Волгоградской государственной академии физкультуры получить психолого-педагогическое образование можно за 139 280 рублей в первый год обучения. По остальным направлениям — «Физкультура», «Адаптивная физкультура» и «Спорт» — образование обойдётся на первом курсе в 186 120 рублей.
Волгоградская консерватория.
В Волгоградской государственной консерватории имени Серебрякова плата за обучение колеблется от 100 тысяч рублей до 500 тысяч за первый курс. Скромнее всего в вузе оценивают обучение библиотечно-информационной деятельности заочно. Очная форма обучения значительно дороже и начинается от 160 тысяч за специальность «Социально-культурная деятельность».
Обучиться хореографическому исполнительству можно за 350 тысяч рублей в год, искусству эстрады — за 445 тысяч. Дороже всего ценится направление «Искусство народного пения» — полмиллиона за первый год обучения.
ВГИИК.
В Волгоградском государственном институте искусств и культуры расценки такие же. И не удивительно — два этих учебных заведения решено объединить. До 1 сентября будут внесены изменения в структуру образовательных организаций, а к январю 2029-го уже единый вуз должен переехать в здание культурно-образовательного центра на площади Ленина.
ВИБ.
В Волгоградском институте бизнеса обучают пяти специальностям. Получить образование по направлениям «Прикладной ИИ», «Финансы и кредит», «Сервис индустрии гостеприимства» и «Сервис на воздушном транспорте и эксплуатация аэропортов» можно за 180 тысяч рублей за первый год обучения. Специальность «Цифровой дизайн» обойдётся в 240 тысяч.
В институте честно предупреждают: дальше стоимость будет только расти.