18 возгораний потушили в Ростовской области за сутки

За сутки 30 июня 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.
За указанный период потушили десять техногенных пожаров и восемь возгораний сухой растительности. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий, спасен один человек.
Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 162 человека и 39 единиц техники.
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