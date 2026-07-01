В Красноярском крае ускорят запуск цифрового сервиса для участников СВО

В Красноярском крае на портале «Госуслуги» появится специальный цифровой раздел для участников СВО и членов их семей. Запуск сервиса обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Михаила Котюкова.
Раздел будет называться «Поддержка участников СВО и членов их семей». В нем объединят 126 мер поддержки и услуг, включая выплаты, медицинскую и социальную реабилитацию, занятость, отдых и спорт. Создание сервиса планируют завершить в 2026 году, после чего его запустят в тестовом режиме. В раздел внесут информацию о федеральных, региональных и муниципальных льготах. Работу ведут совместно с участниками СВО.
«Главная задача, упростить оформление и получение мер поддержки. Для этого сокращаем сроки, перечень документов и количество визитов в ведомства. Красноярский край планирует апробировать механизм беззаявительного предоставления девяти краевых мер поддержки», — отметила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.
По данным правительства края, внедрение сервиса позволит сократить число очных визитов в ведомства и МФЦ со 154 до 69 в год. Сроки оформления мер поддержки должны уменьшиться с 9 до 5 дней. Михаил Котюков поручил профильным ведомствам синхронизировать действия, чтобы ускорить запуск цифрового формата.
Ранее инициативу создания такой жизненной ситуации на портале «Госуслуги» губернатор представил на Всероссийском форуме «Государство для людей».