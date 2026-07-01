В Красноярском крае ускорят запуск цифрового сервиса для участников СВО

Раздел будет называться «Поддержка участников СВО и членов их семей». В нем объединят 126 мер поддержки и услуг, включая выплаты, медицинскую и социальную реабилитацию, занятость, отдых и спорт. Создание сервиса планируют завершить в 2026 году, после чего его запустят в тестовом режиме. В раздел внесут информацию о федеральных, региональных и муниципальных льготах. Работу ведут совместно с участниками СВО.