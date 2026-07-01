В Хабаровске ищут авторов для выставки, где оживут тексты, музыка и картины

В Хабаровске стартовал приём заявок на участие в интерактивной выставке «Квинтэссенция», которая объединит сразу три направления искусства — текст, визуальные формы и музыку, — сообщает Мэрия Хабаровска.
Проект задуман как площадка, где авторы разных жанров смогут создать единые арт-объекты: поэты, писатели, художники, фотографы, музыканты и композиторы. Участвовать могут жители Хабаровского края старше 16 лет — как индивидуально, так и в составе творческих команд.
Приём заявок продлится с 1 по 31 июля. По итогам отбора организаторы выберут не менее 60 участников, чьи работы войдут в экспозицию. Выставка пройдёт с 1 по 30 ноября 2026 года в арт-пространстве «Молекула».
Особенность проекта — технология дополненной реальности: при наведении камеры смартфона на экспонат зритель сможет услышать текст и музыкальную композицию, связанную с работой. Также планируется выпуск печатного каталога и создание видеоклипов по отдельным произведениям.
Заявки принимаются через онлайн-форму.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Хабаровского края и администрации Хабаровска.