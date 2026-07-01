В национальном селе Кондон Хабаровского края возродили греблю на нанайских лодках

В селе Кондон Солнечного округа прошли состязания по летним национальным видам спорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздник объединил сразу три знаковые даты: 375-летие единственного национального села в округе, Год единства народов России и Год спорта, объявленный главой региона Дмитрием Демешиным.
Турнир открыли дошкольники и младшие школьники, которые в школьном спортзале соревновались в эстафете и совершили импровизированное путешествие по охотничьим тропам.
Основные баталии развернулись на следующий день. На старт вышли три взрослые команды: сборная школьников, молодежная команда села и дружина ПЧ-31 ОАО «РЖД». Участники померялись силами в метании тяжести на дальность, тройном прыжке «Томян», стрельбе из лука, нанайской командной игре «Чакпан» и перетягивании каната.
Самым зрелищным моментом стали соревнования на берегу реки Девятка. Здесь впервые за несколько десятилетий прошли гонки на пятиместной нанайской лодке и легких оморочках. Этот вид программы вызвал особый восторг у болельщиков: старожилы вспоминали, как сами участвовали в подобных регатах много лет назад, а молодежь впервые увидела национальную греблю вживую.
По итогам упорной борьбы первое место завоевала команда ПЧ-31 АО «РЖД», второе и третье разделили между собой молодежная и школьная сборные. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и призами. Для гостей праздника на берегу работала полевая кухня с нанайской ухой, ягодным морсом и лепешками.