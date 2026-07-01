В национальном селе Кондон Хабаровского края возродили греблю на нанайских лодках

Самым зрелищным моментом стали соревнования на берегу реки Девятка. Здесь впервые за несколько десятилетий прошли гонки на пятиместной нанайской лодке и легких оморочках. Этот вид программы вызвал особый восторг у болельщиков: старожилы вспоминали, как сами участвовали в подобных регатах много лет назад, а молодежь впервые увидела национальную греблю вживую.