Минский метрополитен изменил график движения поездов на один день

Станции метро будут принимать пассажиров с 05.30 до 01.10 4 июля. В метрополитене также напомнили минчанам и гостям города, что в ночь с 3 на 4 июля будут закрыты на вход с 01.20 сразу несколько станций метро. Это «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Купаловская» (выход на проспект Независимости«и “Юбилейная площадь”.