Минский метрополитен изменил график движения поездов на один день — 3 июля, когда страна будет праздновать День Независимости.
Интервал движения поездов на Московской линии в период с 11.00 3 июля до 00.40 4 июля составит 5 минут. На Автозаводской линии в названный период поезда будут ходить с интервалом в 4 минуты, на Зеленолужской линии — 7 минут.
Станции метро будут принимать пассажиров с 05.30 до 01.10 4 июля. В метрополитене также напомнили минчанам и гостям города, что в ночь с 3 на 4 июля будут закрыты на вход с 01.20 сразу несколько станций метро. Это «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Купаловская» (выход на проспект Независимости«и “Юбилейная площадь”.
Кстати, власти Минска переносят службы «одно окно» и расчетно-справочные центры в крупные ТЦ.
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