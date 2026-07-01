В Финляндии перерезаны последние из оставшихся телефонные кабели

Теперь на территории страны не действует ни один крупный провайдер, который бы предлагал подключение через проводные каналы. Технология, внедрённая в скандинавском государстве ещё в конце XIX столетия, окончательно уступила пальму первенства мобильной связи и интернет-коммуникациям.