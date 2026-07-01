В Финляндии перерезаны последние из оставшихся телефонные кабели

В Финляндии с 1 июля официально ушла в прошлое услуга проводной телефонной связи. Крупнейший местный телеком-оператор Elisa вывел из эксплуатации оставшиеся кабельные линии, поставив финальную точку в истории этой технологии.
Информацию о сворачивании сервиса подтвердила национальная телерадиокомпания Yle. При этом два других значимых игрока на рынке — Telia и DNA — приняли аналогичное решение и отключили собственные стационарные сети ещё до наступления этого срока.
Теперь на территории страны не действует ни один крупный провайдер, который бы предлагал подключение через проводные каналы. Технология, внедрённая в скандинавском государстве ещё в конце XIX столетия, окончательно уступила пальму первенства мобильной связи и интернет-коммуникациям.
По данным Elisa, к началу 2026 года число абонентов, всё ещё пользовавшихся фиксированной линией, измерялось всего несколькими тысячами. Добавление новых клиентов в эту сеть прекратилось за несколько лет до отключения.
В последнее время проводную инфраструктуру применяли преимущественно для квартирных аппаратов, факсимильной техники и переговорных устройств в лифтовых кабинах. Теперь все перечисленные функции полностью обслуживаются за счёт цифровых решений.
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