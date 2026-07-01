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Залужный намерен баллотироваться в президенты, если выборы пройдут осенью

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в будущих президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в будущих президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации издания, во время встречи Зеленский поинтересовался у Залужного, собирается ли он баллотироваться в случае проведения выборов осенью. В ответ бывший главком подтвердил свои планы.

Как утверждает УП, после разговора украинские власти попытались убедить Залужного отказаться от участия в выборах, предупреждая о возможном общественном расколе и рисках для страны. Однако свою позицию он менять не стал.

По данным источников, Залужный объяснил Зеленскому, что не стремился к политической карьере, однако считает невозможным проигнорировать ожидания людей, которые связывают с ним свои надежды, передает РБК.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в котором тот обвинил президента Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, с этого момента между украинскими политиками началась схватка.

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