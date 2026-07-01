Татарстан вошел в тройку регионов России по числу научных предприятий МСП

Это около 4% от общего числа научных МСП в России и третий показатель среди регионов страны.
Лидерами по количеству таких предприятий остаются Москва, где сосредоточено более 30% научных МСП России, и Санкт-Петербург с долей 10%. Третье место Татарстан делит с Московской областью.
Всего в России насчитывается более 24 тыс. научных предприятий. Их средний возраст превышает девять лет, что выше среднего показателя по всему сектору малого и среднего предпринимательства. В Татарстане средний возраст научных МСП составляет восемь лет, тогда как в целом по сектору МСП в России — 7,5 года.
Для научных предприятий малого и среднего бизнеса в республике действует комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки. Предприниматели могут воспользоваться льготными займами, гарантийной поддержкой и льготным лизингом оборудования. Кроме того, в Татарстане проводят конкурсные отборы на получение грантов для фундаментальных и прикладных исследований.
Подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» помогает предпринимателям компенсировать расходы на сертификацию продукции, участие в выставках в составе коллективного стенда, разработку фирменного стиля, маркетинговых материалов и стратегий позиционирования.
Фонд софинансирует часть затрат. Так, на сертификацию можно получить до 70% расходов, но не более 500 тыс. рублей, а на разработку брендинга — до 90%, но не более 400 тыс. рублей. Оставшуюся часть расходов компания оплачивает самостоятельно.
Региональные меры поддержки дополняют федеральные программы. В частности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует программу «УМНИК», рассчитанную на молодых ученых и их разработки, а также другие грантовые проекты.
В региональном Центре «Мой бизнес» предприниматели могут пройти обучение, получить консультации по коммерциализации научных разработок и вопросам защиты интеллектуальной собственности.
Поддержка научного предпринимательства в Татарстане осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан и его подведомственными организациями в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Получить информацию о мерах поддержки предприниматели могут по телефону Единого контакт-центра