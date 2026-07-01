Татарстан вошел в тройку регионов России по числу научных предприятий МСП

Всего в России насчитывается более 24 тыс. научных предприятий. Их средний возраст превышает девять лет, что выше среднего показателя по всему сектору малого и среднего предпринимательства. В Татарстане средний возраст научных МСП составляет восемь лет, тогда как в целом по сектору МСП в России — 7,5 года.