Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько Блиновская зарабатывает во Владимирской колонии

Стала известна зарплата Елены Блиновской, отбывающей наказание во Владимирской колонии.

Стала известна зарплата Елены Блиновской, отбывающей наказание во Владимирской колонии. Блогер, известная как «королева марафонов», работает швеей и получает 6700 рублей в месяц, сообщает Telegram-канал Shot. В феврале сумма оказалась меньше — 2900 рублей, так как она не смогла отработать полный месяц из-за болезни.

За полгода в колонии Блиновская заработала около 36 тысяч рублей. По данным канала, она трудоустроена на швейном производстве. Это стандартная практика для осужденных в исправительных учреждениях.

В феврале сообщалось, что Блиновская попала в лазарет с воспалением легких. Причиной стала коммунальная авария на теплотрассе — в колонии трое суток не было отопления, температура опускалась до 15 градусов. Осужденных обеспечили горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями, но многие начали болеть. О состоянии блогера в настоящее время не сообщается.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше