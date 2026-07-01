Стало известно, сколько Блиновская зарабатывает во Владимирской колонии

Стала известна зарплата Елены Блиновской, отбывающей наказание во Владимирской колонии. Блогер, известная как «королева марафонов», работает швеей и получает 6700 рублей в месяц, сообщает Telegram-канал Shot. В феврале сумма оказалась меньше — 2900 рублей, так как она не смогла отработать полный месяц из-за болезни.
За полгода в колонии Блиновская заработала около 36 тысяч рублей. По данным канала, она трудоустроена на швейном производстве. Это стандартная практика для осужденных в исправительных учреждениях.
В феврале сообщалось, что Блиновская попала в лазарет с воспалением легких. Причиной стала коммунальная авария на теплотрассе — в колонии трое суток не было отопления, температура опускалась до 15 градусов. Осужденных обеспечили горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями, но многие начали болеть. О состоянии блогера в настоящее время не сообщается.