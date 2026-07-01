Стало известно, сколько Блиновская зарабатывает во Владимирской колонии

В феврале сообщалось, что Блиновская попала в лазарет с воспалением легких. Причиной стала коммунальная авария на теплотрассе — в колонии трое суток не было отопления, температура опускалась до 15 градусов. Осужденных обеспечили горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями, но многие начали болеть. О состоянии блогера в настоящее время не сообщается.